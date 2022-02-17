«واي فاي» مجاني في تعاونية الاتحاد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة عن توفيرها بشكل رسمي خدمة الإنترنت «واي فاي» بالمجان لكافة روادها من المتسوقين، والزوار في 15 فرعاً ومركزاً تابعاً لها بدبي، وذلك ضمن مبادراتها الذكية لإسعاد عملائها.

وتفصيلاً، قال أيمن يوسف عثمان مدير إدارة نظم المعلومات في تعاونية الاتحاد: إن التعاونية تحرص على توفير الخدمات الذكية لجميع المتعاملين معها، بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على مستوى الدولة والعالم، إذ قامت بتوفير خدمة الإنترنت «واي فاي» للمتسوقين والزوار في العديد من فروعها بشكل تدريجي منذ فترة، ومن ثم تعميمها بشكل مجانيّ تدريجياً حتى تم تغطية 15 فرعاً ومركزاً تجارياً مختلفاً يتبع للتعاونية بإمارة دبي، إضافة إلى أنه سيتم توفير «واي فاي» مجانيّ في مشروع «بارك واي مردف» عند الانتهاء منه قريباً. (دبي - البيان )

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز