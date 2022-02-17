«لاندمارك» تدعم مؤسسة الجليلة بـ5 ملايين درهم لعلاج مرضى السكري

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة «لاندمارك» عن دعمها لبرنامج «عاوِن» العلاجي، التابع لمؤسسة الجليلة، بمساهمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة كجزء من مبادرتها الاجتماعية الرائدة «حارب السكري».

ويقدم برنامج «عاوِن» التابع لمؤسسة الجليلة الدعم لعلاج المرضى المقيمين في دولة الإمارات وتخفيف العبء المالي عن المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الطبية الجيدة، والذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم.

وستقدم المبالغ التي تجمعها مجموعة «لاندمارك» إلى المصابين بداء السكري المؤهلين للحصول على دعم مالي بعد مراجعة لجنة «عاوِن» التابعة لمؤسسة الجليلة، التي تضم خبراء وأطباء متخصصين.

مسيرة

ونظّمت مجموعة «لاندمارك» عام 2021 النسخة الثانية عشرة من مسيرة «حارب السكري»، ونجحت من خلالها في جذب أكثر من 10 آلاف مشارك، بهدف تثقيف الجمهور حول داء السكري. كما تجمع المجموعة، عبر شبكتها الواسعة من منافذ العلامات التجارية في دولة الإمارات، تبرعات لدعم برامج أبحاث وعلاج داء السكري التي تديرها مؤسسة الجليلة.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لمجموعة «لاندمارك»: «لقد التزمنا بمكافحة مرض السكري لأكثر من عشر سنوات في الإمارات، انطلاقاً من رؤية طويلة الأمد لنشر الوعي بالمرض الذي يعد مرضاً صعباً لكن يمكن الوقاية منه».

تقدير

من جهته، أعرب الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن خالص تقديره للمبادرة الطيبة من قبل مجموعة لاندمارك، والتي تعكس مدى وعي المجتمع في دولة الإمارات، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، بأهمية المشاركة المجتمعية، لا سيما من خلال منح المرضى غير القادرين فرصة العلاج والحصول على نوعية حياة أفضل.

وقال الدكتور العلماء: «من خلال شراكتنا مع مجموعة «لاندمارك»، تمكنا من إحراز تقدم ملموس في أبحاث داء السكري لتحسين علاج المرضى، ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية يؤثر داء السكري على حياة ما لا يقل عن 422 مليون شخص حول العالم، فيما يصل عدد الوفيات المرتبطة بهذا الداء عالمياً إلى نحو مليون ونصف المليون وفاة سنوياً».

مبادرة

نجحت مبادرة «حارب السكري» التي أطلقتها مجموعة «لاندمارك» في جمع أكثر من 13 مليون درهم وتعهدت بها لأبحاث وعلاج مرض السكري منذ العام 2014. وتقديراً لجهودها في مواجهة مرض السكري، أصبحت مجموعة «لاندمارك» الشركة الأولى والوحيدة من منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تم إدراجها ضمن قائمة أعضاء المنتدى العالمي لمرض السكري، الذي أسسته منظمة الصحة العالمية بهدف خلق عالم يتقلص فيه خطر الإصابة بمرض السكري (النوع 1 والنوع 2)، ويتاح فيه للمصابين بالمرض الوصول إلى علاج شامل وبأسعار معقولة ورعاية عالية الجودة.

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