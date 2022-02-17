«دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا» يستعرض أحدث الحلول والابتكارات

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الثلاثاء المقبل أعمال الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2022»، والذي يُعد أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم، حيث من المنتظر أن يستقطب في هذه الدورة نحو 22 ألف زائر ومشارك من 82 دولة.

وذلك في إطار المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى التي تستضيفها دبي خلال شهر فبراير الجاري.

وتستمر أعمال الحدث العالمي الذي تنظمه مؤسسة «اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض» – عضو «اندكس القابضة» لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ما يقرب من 1000 شركة من بينها أكبر 100 شركة عالمية متخصصة في مجال الصيدلة، وبحضور نخبة من المتخصصين والخبراء والعاملين في قطاع المستحضرات الصيدلانية من جميع أنحاء العالم.

ويركّز «دوفات» الذي يعد منصة عالمية رائدة تجمع مصنّعي المنتجات الدوائية والصيدلانية مع الموردين والمشترين، على جملة من أهم المواضيع المتعلقة بمجال الصيدلة والتكنولوجيا والأدوية ورعاية المرضى، مع استعراض أحدث الحلول والابتكارات المتخصصة في هذا المجال.

ويعتبر مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2022» فرصة ذهبية لكافة شركات الأدوية لإطلاق منتجاتها الجديدة.

والتعرّف على أحدث التقنيات والتطورات، واكتساب المعرفة العلمية، وتوفير فرص للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في قطاع الأدوية والقطاع الطبي بشكل عام، فضلاً عن مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الصيدلة والصناعة الدوائية بغية إيجاد حلول ناجعة لها.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 140 متحدثاً سيقدمون رؤاهم وتجاربهم من خلال 112 جلسة علمية تلقي الضوء على أهم المواضيع الشائعة في صناعة الأدوية، بالإضافة إلى 330 عرضاً تقديمياً وورش عمل مختلفة تتناول أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة والتكنولوجيا المرتبطة بها.

منصة مهمة

وأشار الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دوفات» ورئيس اندكس القابضة إلى أن تجارة دبي الخارجية من الأدوية والمستلزمات الطبية حققت نمواً نسبته 31 % خلال الربع الأول من العام 2021 لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 6.8 مليارات درهم، ما يعكس أهمية هذا القطاع، ويؤكد قيمة معرض ومؤتمر دوفات كمنصة مهمة للقاء العاملين في القطاع الدوائي وأصحاب الشركات في المنطقة العربية.

شراكات

قال الدكتور علي السيد حسين، مدير إدارة الصيدلة بهيئة الصحة في دبي، ورئيس مؤتمر ومعرض «دوفات»: «يعمل «دوفات» في دورته الـ27 على توفير فرص الشراكات وتطوير الأعمال المتعلقة بالخدمات والمنتجات والتقنيات الصيدلانية على المستويين المحلي والدولي، وزيادة قيمة السوق في المنطقة.

كما يوفر الحدث منصة مثالية للقاء والتواصل وعقد الصفقات وتقديم محتوى معرفي رفيع المستوى ورؤى شاملة تطور من الاستراتيجيات المستقبلية للتغلب على بعض التحديات التي قد تواجه المعنيين بالقطاع». ويشهد المؤتمر جلسات تناقش «الأدوية المتاحة دون وصفة» والتي تتطرق إلى أنواعها العديدة.

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