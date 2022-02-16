الرحومي يترأس اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، الذي عقد أمس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة الجائزة والمكونة من أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني، وهم ممثلو كل من: السعودية، وسلطنة عمان، والجزائر، والصومال، وثلاثة أعضاء من الخبراء البرلمانيين، ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات والمجالس العربية، وأمين السر الأمين العام للاتحاد، التصويت على المرشحين لعضوية جائزة فئة عضو البرلمان، حيث فاز بالتزكية مرشحان من برلمانات مملكة البحرين، وسلطنة عمان.

وكان حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، قد نقل في بداية الاجتماع تحيات معالي صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي وتمنياته للمشاركين بمزيد من التقدم والنجاح في كل ما يدعم الارتقاء بمنظومة العمل البرلماني في المجالس والبرلمانات العربية نحو آفاق أرحب.

وأكد أهمية هذه الجائزة واللجنة التي تجمع شخصيات من ذوي الخبرة والتجارب الطويلة والكفاءات العربية التي نفتخر بها، باعتبارها منصة بالغة الأهمية في تحفيز العمل البرلماني العربي من خلال إذكاء روح التحدي والمنافسة بين البرلمانات العربية، وتشجيع الأفكار المبتكرة والمبدعة، وتثمين وتكريم جهود البرلمانات العربية لمساهماتهم في مختلف مجالات العمل البرلماني العربي، بما ينعكس إيجاباً على منظومة العمل العربي المشترك، وبما يضمن الارتقاء بالعمل البرلماني العربي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز