1631 مسجداً لـ«خيرية الشارقة» في 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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تكفلت جمعية الشارقة الخيرية ببناء 1631 مسجداً داخل وخارج الدولة على مدار العام الماضي ضمن مشاريعها الإنشائية بتكلفة مالية بلغت 104.8 ملايين درهم، إذ تنفذ الجمعية مشروع «بناء المساجد» في عدد كبير من الدول والبلدان التي تشملها أعمال الجمعية حول العالم بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر وسفارات الدولة وعبر مكاتب الجمعية الإقليمية في هذه البلدان، كما تقوم عبر برامج المشاركات المجتمعية الهادفة إلى بناء المساجد في المناطق الحيوية داخل الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الإمارات المجاورة.

منشآت

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات، إن مشروع بناء المسجد من أعظم مشاريع الخير التي تفتح الباب أمام المحسنين للمشاركة والمساهمة الجزئية أو الكلية في تشييد بيوت يذكر فيها اسم الله، وتحرص الجمعية على اختيار المناطق النائية التي تفتقر إلى المنشآت الخدمية، حيث يستهدف المشروع تيسير العبادة والشعائر للشعوب المسلمة في هذه الأماكن بما يحافظ على هوية سكانها ويسهل عليهم أداء العبادات وعمارة بيوت الله، كما يؤكد المشروع دور دولة الإمارات الخيري من خلال جمعية الشارقة الخيرية ويعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أهمية إيجاد المشاريع المستدامة التي تسهم في تغيير حياة المجتمعات وتساعدهم على النهوض والعمل من أجل الاعتماد على أنفسهم في تحقيق التنمية لمجتمعاتهم في مستقبلهم القريب، كما يعد المشروع كذلك بوابة ومنبراً عظيماً لأهل الخير، خصوصاً أن ثواب بناء المساجد وعمارتها عظيم للغاية وهو صفة أهل الجنة الذين جعل أجرهم بناء بيوت لهم في الجنة.

6 مساجد

وأوضح الزري أن الجمعية تمكنت من بناء نحو 1631 مسجداً على مدار العام الماضي، بواقع 1625 مسجداً في عدة دول من البلدان المشمولة بأعمال ومشاريع الجمعية وذلك نزولاً على رغبة المتبرعين، إلى جانب 6 مساجد في مناطق متفرقة داخل الدولة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الجهات المختصة.

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