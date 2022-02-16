ابتكارات حكومية وطلابية في أسبوع الابتكار بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة المنعقد حالياً بمبنى كليات البنين في جامعة الشارقة عدة مشاركات من الجهات الحكومية والخاصة، بجانب المشاركات الطلابية، التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها مؤسسات إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والتعريف بمختلف الأفكار والمبادرات المبتكرة، التي تواكب كل ما يستجد في عالم الابتكار.

وقال أحمد السويدي رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة: إن أسبوع الابتكار في الإمارة تميز هذا العام بعقد منتدى «الشارقة تبتكر» الافتراضي، الذي نظمته اللجنة، وتضمن 4 جلسات حوارية شارك بها نخبة من المتخصصين في مجال الابتكار.

وأضاف: إن أسبوع الابتكار في الإمارة خصص موقعاً في جامعة الشارقة للبنين يضم مشاركة مختلف الجهات الحكومية وطلبة الجامعات في الإمارة، لعرض أحدث وأبرز ابتكاراتهم في عدة مجالات، إلى جانب موقع آخر في واجهة المجاز المائية، يضم عدداً من الجهات التعليمية في الإمارة والتي ستعقد عدداً من الورش والأنشطة التعليمية المخصصة للأطفال، معرباً عن شكره لتعاون هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في تنظيم هذه الفعاليات في وجهة من وجهات الهيئة.

وأكد الرائد طارق محمد السويدي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حرص الهيئة على المشاركة السنوية في هذه التظاهرة العلمية، حيث تعرض خدماتها الذكية عبر منصاتها الرقمية، إلى جانب عرض مكتبة وحدة التفتيش الجمركي المتنقل، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى بصفة دائمة للاستماع لآراء المتعاملين من أجل تطوير خدماتها الذكية وتسهيل الوصول إليها.

من جانبه قال الرائد دكتور جاسم حمدان بن جرش من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة: إن الأكاديمية تعرض هذا العام برنامج بتطوير الكفاءات القيادية والمستقبلية، حيث تحول برنامج التدريب من الطرق التقليدية إلى برنامج تحفيزي يشارك به حالياً جميع العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة متخصص في الكفاءات السلوكية و القيادية.

وقال عمر مشابج من القيادة العامة لشرطة الشارقة: إن منصة القيادة تضم مجموعة قيمة من الابتكارات التي تحاكي الواقع الأمني وتعزز من جودة الحياة في مجتمع الإمارات، ومن أبرزها مشروع إدارة البلاغات الأمنية والطائرة المسيرة «M300 RTK المخصصة للجانب المروري والجنائي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تقدم الطالبة فاطمة إبراهيم من كليات التقنية العليا تخصص هندسة ابتكار «القفاز الذكي» الذي يحتوي على حساسات وكاميرا ترصد بيانات نزيل المنشآت العقابية والإصلاحية، ويتم استخدامه أوقات تنقل النزيل.

وأشارت موزة المزروعي من مركز الشارقة لصعوبات التعلم المشارك في أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة إلى أن مشاركتهم تتمثل في عرض مشروعين، الأول مشروع الاستكشاف وهو أول برنامج خاص لطلبة صعوبات التعلم، بالتعاون مع كلية «بيكن فلوريدا» الأمريكية ويشمل ورشاً تعليمية وعدداً من الأنشطة والفعاليات، فيما يأتي المشروع الثاني على هيئة مجموعة قصصية، تم إطلاقها على شخصيات كرتونية، بهدف تنمية معرفة المشاركين وتطوير خبراتهم الأكاديمية والاجتماعية.

برنامج

من جهته قال عبدالله سعيد الملص من دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: إن الدائرة تعرض خلال مشاركتها في أسبوع الابتكار برنامج محاكاة لنموذج الحركة المرورية في الإمارة يعكس الحركة المرورية الحقيقية، من أجل توضيح مناطق الازدحام كما يحتوي على قاعدة بيانات لطرق ومخرجات مشروع دراسة النقل الشامل في الإمارة، كما يمكن من خلاله إدخال مخطط المقترح لتطوير شبكة الطرق، ما يساعد أصحاب القرار من اتخاذ الحلول المناسبة، لافتاً إلى استخدام البرنامج حالياً في منطقة الجادة على شارع الذيد وفي تقاطع مويلح.

وخلال جولة في الأجنحة الطلابية، قالت الطالبة سعاد بدر سليمان من كلية العلوم في جامعة الشارقة إنها وفريقها من الجامعة يعرضون مشروع «تطوير منهجية تعتمد على الأساليب الجيوفيزيائية»، التي تهدف إلى تقييم تدفق المياه تحت الألواح الكهروضوئية، من خلال استخدام رادار اختراق الأرض GPR لرصد واختبار سرعة التدفق في باطن الأرض، والعمل على تحسين كفاءة أنظمة الري تحت الألواح الشمسية، حيث سيخدم المشروع الشركات التي تهتم بتقييم فعالية أنظمة الري بشكل عام، والتي تستخدم الزراعة تحت الألواح الشمسية بشكل خاص وتمت رعاية المشروع من قبل مركز البحث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ويقدم عمار عيسى محمد طالب ماجستير في علوم الفضاء والفلك في جامعة الشارقة مشروع «رصد الضربات النيزكية على سطح القمر» ويهدف إلى رصد وتحليل ومضات الضربات النيزكية على سطح القمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتستفيد من المشروع كافة الجهات المعنية برحلات الفضاء المستقبلية، وبشكل خاص مشاريع استكشاف القمر، كما يساعد في الحصول على معلومات مهمة كتقدير أرقام ونطاقات الأحجام وتوزيع مقياس التأثير للمصادمات، الذي يعمل على التنبؤ بالتهديدات لمشاريع استكشاف القمر المستقبلية ويسعى الفريق إلى أن يكون المشروع المبتكر مستقبلاً على خريطة المشاريع العالمية المشابهة في الاكتشافات المتعددة للضربات على سطح القمر، وقد حرصت جامعة الشارقة على توفير الدعم المادي لإنجاز المشروع، من خلال الشراء وتشغيل المعدات.

مشروع

وقال عبدالله العبيدلي من كلية العلوم: إن المشروع الذي يقدمه مع فريق عمله هو مشروع «إنتاج أجسام مضادة بشرية وحيدة النسلية جديدة ضد الفيروس المسبب لكوفيد 19»، وتعتمد فكرته على جمع الخلايا اللمفاوية من الأشخاص، الذين تم شفاؤهم من مرض كوفيد 19 أو من تم تحصينهم بالجرعة الداعمة، وإجراء عملية تهجين عليها وتخزينها وتحليلها، حيث سيسهم هذا المشروع بجهود المؤسسات الصحية في مواجهة انتشار الأمراض والفيروسات المنتشرة، فيما تقدم الطالبة علياء جاسم النمر الزرعوني طالبة في جامعة الشارقة تخصص اتصال بصري تصاميم مستوحاة من الزخارف الإماراتية القديمة، تشمل الأزياء والفوانيس وكذلك لعبة ابتكارية.

وتقدم الطالبة شمة محمد السلامي من جامعة الشارقة تخصص/ علاج طبيعي مشروعاً يخدم الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، حيث إن الجهاز الذي تعمل على تطويره يساعد على إرخاء عضلات الطفل المناسب للتمكن من إجراء العلاج الطبيعي بكل أريحية، وقد تم تطبيق هذا الابتكار على 30 طفلاً وأثبت نجاحاً ملموساً وتحسناً في حركة مشي الطفل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز