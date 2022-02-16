الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً خاصة على البحر.

والرياح: شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:26، والمد الثاني عند الساعة 03:08، والجزر الأول عند الساعة 28:20، والجزر الثاني عند الساعة 07:56.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 58:09، والمد الثاني عند الساعة 23:05، والجزر الأول عند الساعة 29:16، والجزر الثاني عند الساعة 08:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 15 85 30 دبي 23 16 80 25 الشارقة 23 12 85 30 عجمان 24 16 85 35 أم القيوين 24 11 80 35 رأس الخيمة 25 15 85 30 الفجيرة 26 16 85 40 العين 26 15 90 30 ليوا 25 14 85 25 الرويس 24 15 80 40 السلع 23 13 75 35 دلما 23 16 80 35 طنب الكبرى 24 17 85 40 طنب الصغرى 24 17 85 40 أبو موسى 24 17 85 40

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