شرطة دبي تستقبل وفداً من القنصلية الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العقيد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفداً من قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بدبي، بحضور العقيد عيسى أحمد سالم نائب مدير مركز المرقبات، وعدد من الضباط، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين. ورحب العقيد الجمال بالوفد الأمريكي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توفير خدمات مرورية وجنائية ومجتمعية، ترقى للمواصفات العالمية وتلبي تطلعات مختلف الجاليات المقيمة على أرض الإمارات، بحيث تسرع من إنهائها وتواكب التطور السريع في الاستخدام الرقمي عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي والتطبيق الذكي ومراكز الشرطة الذكية.

واصطحب العقيد الجمال الوفد الأمريكي بجولة في مركز شرطة المرقبات، والذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة ذكي، ويقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية.

كما اطلع الوفد على خدمة تقديم الشكاوى العمالية والعناية بضحايا الاتجار بالبشر التي توفرها شرطة دبي عبر مركز الشرطة الذكي، واستمعوا من العقيد الجمال إلى نبذة حول الجهود التي تبذلها شرطة دبي في سبيل مكافحة قضايا جرائم الاتجار بالبشر، ودأبهم على إطلاق مبادرات وحملات توعوية لمحاربة تلك الجرائم، وفتح قنوات للتواصل مع شرطة دبي لتلقي البلاغات، وتقديم خدمات شاملة للضحايا، وإطلاق ورش عمل ودورات تدريبية لذوي الاختصاص في مجال محاربة جرائم الاتجار بالبشر.

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