"طرق دبي" تطلق "مكتبة رقمية" لموظفيها

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة "المكتبة الرقمية لموظفي هيئة الطرق والمواصلات"، حيث تعتبر المكتبة الرقمية الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتضم محتوى معرفي رقمي في مجال البنية التحتية والنقل والمواصلات.

وأشرفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على اختيار مضمون ومحتوى المكتبة ووضع خطة العمل لاستكمال المحتوى بتقارير وأدلة إرشادية ومطبوعات صادرة عن هيئة الطرق إلى جانب المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال النقل والمواصلات العامة.

وقال عيسى الأميري، مدير إدارة الخدمات الإدارية في قطاع لدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات: "تعتبر هيئة الطرق والمواصلات أول هيئة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطلق مكتبة رقمية متخصصة تخدم قطاع البنية التحتية للطرق والنقل والمواصلات، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة في الدولة، كما تسعى الهيئة أن تكون المكتبة الرقمية متميزة محلياً وعالمياً، ولفت إلى أن المكتبة الرقمية مقسمة إلى 6 أقسام نوعية متخصصة في الهندسة والذكاء الاصطناعي، والطاقة والفضاء والاقتصاد وتشمل حالياً على أكثر من 150 ألف عنوان.



وأضاف الأميري، الهدف الرئيسي من إطلاق "المكتبة الرقمية لموظفي هيئة الطرق والمواصلات" هو إنشاء قاعدة معرفية متكاملة تفيد أصحاب الاختصاص في مجال النقل والمواصلات، إضافة إلى تعزيز القدرات المعرفية للموظفين من خلال المحتوى المتميز للمكتبة الرقمية الذي يتضمن مواد الكترونية ووسائط متعددة، ودراسات وبحوث، وصحف ومجلات الهدف من عرضها توثيق تاريخ وسائل النقل واستخداماتها وتطور الطرق عبر العصور.

تعزيز قدرات

الجدير بالذكر أن "طرق دبي" أطلقت مبادرات نوعية لتعزيز ثقافة موظفي الهيئة وأسرهم ورواد المواصلات، ومنها إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق "اقرأ مع الهيئة" ورصد مليوني نقطة نول بلاس لركاب مختلف وسائل النقل التابعة للهيئة في شهر القراءة، وتدشين مجموعة من المبادرات النوعية، الهادفة إلى تعزيز ثقافة موظفي الهيئة وأسرهم، وكذلك رواد وسائل المواصلات التابعة لها.

كما أطلقت الهيئة في عام 2020 برنامج "تبادل المعرفة عن بعد" والذي أتاح للموظفين والموظفات المعنيين بالعمل عن بعد المشاركة في تبادل المعرفة، والتي تتضمن مبادرات عدة تشمل تنمية الذات، ومحادثات المعرفة الإلكترونية، والتعريف بلغات العالم، ومعرفة عامة بالهيئة. ومن أهداف برنامج "تبادل المعرفة عن بعد" استثمار أوقات الفراغ لدى العاملين عن بعد لتزويدهم بالمعرفة ومهاراتها، وتشجيعهم على القراءة، وتثقيفهم ببعض اللغات العالمية، والاطلاع على مختلف المعارف بما فيها تقارير الهيئة وإنجازاتها.

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