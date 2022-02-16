سوق دبي يحلّق لأعلى مستوياته في 4 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم الملحية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأس مالها السوقي ما يربو على 9.3 مليارات درهم مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات بفعل أرباح الشركات القوية وتوزيعاتها السخية عن العام الماضي، إلى جانب اقتفائها أثر صعود الأسواق العالمية مع هدوء التوترات الجيوسياسية العالمية.

وربح سوق دبي ما يربو على 3.8 مليارات درهم بعد صعوده بنسبة 1.42% أو ما يعادل 46.82 نقطة ليغلق عند 3325.68 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2018 أي ما يعادل 4 سنوات بدعم أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل، فيما استمر سوق أبوظبي في الصعود نحو مستويات قياسية جديدة هي الأعلى في تاريخه مع ارتفاعه 0.73% ليصل إلى 9202.21 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والطاقة والاتصالات.

واستقطبت الأسواق سيولة بنحو 2.16 مليار درهم موزعة بواقع 1.47 مليار في أبوظبي و683.9 مليون في دبي، وجرى التداول على 476.6 مليون سهم منها 238.14 مليوناً في أبوظبي و238.5 مليوناً في دبي عبر تنفيذ 15647 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـــ «البيان»، إن هناك حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين في الأسواق المالية بعد نهاية ماراثون النتائج السنوية للشركات وإعلانها أرباحاً وتوزيعات قوية في مؤشر علي تعافيها الكامل من تداعيات «كوفيد 19» واستفادتها من انتعاش الاقتصاد الوطني، إضافة إلى هدوء التوترات الجيوسياسية العالمية وهو ما شجع الأجانب على ضخ مزيد من السيولة لاقتناص الفرص وزيادة المراكز المالية.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.4% مع نمو «إعمار العقارية» 3% و«إعمار للتطوير» 0.91% و«ديار» 1.27% فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 1% واستقر «داماك»، وزاد قطاع البنوك 1.23% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1% و«دبي الإسلامي» 1.9% و«أملاك» 1.54% و«جي إف إتش» 0.82%.

ونما قطاع الاستثمار 1% بعد ارتفاع «سوق دبي المالي» 5.15% و«شعاع كابيتال» 1.28% فيما انخفض «دبي للاستثمار» 0.87%، وصعد قطاع النقل 1.9% على وقع نمو «العربية للطيران» 2.58% و«أرامكس» 1.23% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.32%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 296.6 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 95.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 81.7 مليون درهم، وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.8%، فيما كان «بنك دبي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 167.9 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو أسهم البنوك بعد صعود «أبوظبي الأول» 0.96% و«أبوظبي التجاري» 4.7% فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 1.5%، وزاد قطاع الاتصالات، مع نمو «اتصالات» 0.48% و«الياه سات» 0.75%، وصعد قطاع الطاقة مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.49% و«أدنوك للحفر» 0.29% و«دانة غاز» 1.89% بينما تراجع «طاقة» 0.8%.

وفي قطاع الاستثمار ارتفع «العالمية القابضة» 0.81% بينما تراجع «ألفا ظبي» 1.34% و«إشراق» 0.6% واستقر «الواحة كابيتال» و«ملتيبلاي». وبالنسبة لقطاع العقار، ارتفع «الدار» 0.71% بينما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.96%.

تصدر «أبوظبي الأول» النشاط جاذباً 329.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 279.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 254 مليون درهم. وحقق «أريد» أكبر ارتفاع بنسبة 14.3%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 45 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 79.7 مليون درهم، منها 77.45 مليوناً في دبي و2.2 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 79.6 مليون درهم، منها 77.45 مليوناً في دبي و2.2 مليون في أبوظبي.

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