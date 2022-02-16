إطلاق أكاديمية الفطيم للتوطين ومنصة تطوير المواهب الإماراتية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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خصصت "مجموعة الفطيم" 5000 فرصة عمل وظيفية وتأهيلية للمواطنين في 8 قطاعات حيوية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في استجابة سريعة من المجموعة لدعم استراتيجيات وخطط التوطين الحكومية في دولة الإمارات، إيماناً منها بدور القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت المجموعة أن ملف التوطين هو إحدى أولوياتها الكبرى، وتهدف من خلال برنامجها للتوطين الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 10% خلال العامين المقبلين، وتوفير فرص عمل واعدة، وابتعاث المواهب الإماراتية المتميزة للمشاركة في دورات تدريبية، واكتساب خبرات عملية من العلامات التجارية العالمية التي تمثلها المجموعة، ومنح فرصة للباحثين عن عمل للاستفادة من "أكاديمية الفطيم للتوطين" ومنصة تطوير المواهب الإماراتية وتدريبها، حيث تتعاون المجموعة مع "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي"، ومع البرنامج الاتحادي "نافس" في تحقيق ذلك.

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