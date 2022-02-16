تدريجياً.. رفع الطاقة الاستيعابية للمناسبات والمرافق العامة إلى الحد الأقصى برأس الخيمة

المصدر: البيان

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قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة، برئاسة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة قائد عام الشرطة، رفع حجم المناسبات والتجمعات والطاقة الاستيعابية في المرافق العامة إلى الطاقة القصوى بشكل تدريجي لكافة الأنشطة والفعاليات في الإمارة بمختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل، تماشياً مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المتخذة في الدولة، كما أقر الفريق رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة بحفلات الأعراس والعزاء.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة قائد عام الشرطة، أهمية تضافر جهود فرق العمل الميدانية لجميع الجهات المختصة في الإمارة والحفاظ على النتائج الملموسة والإيجابية فيما يتعلق بالانخفاض الملاحظ في إصابات كوفيد 19 وزيادة حالات التعافي والتأكيد على سلامة أفراد المجتمع مما يسهم في تحفيز الجهود ودعم مرحلة التعافي إلى النهاية، وتوفير الطمأنينة لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع في الإمارة.

وأشاد النعيمي، بالجهود الحثيثة للقائمين على الفريق ومدى إخلاصهم وتفانيهم من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وبناء على الوضع العام للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في الإمارة، وتعليمات الجهات المختصة تقرر تنفيذ الرفع التدريجي لقيود الطاقة الإستيعابية لكافة الأنشطة والفعاليات في إمارة رأس الخيمة في مختلف المرافق الإقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق إضافةً إلى الطاقة الإستيعابية لوسائل النقل إلى أقصاها وذلك توافقا مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المتخذة في الدولة كما أقر الفريق المحلي على رفع الطاقة الإستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة بحفلات الأعراس والعزاء.

وأضاف: اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة رأس الخيمة تقليل مسافة التباعد الآمنة إلى متر واحد في المساجد ودور العبادة مع استمرار مراقبة الوضع الوبائي العام ووضع الإجراءات الإحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودة.

وأكد النعيمي، على دور تجاوب أفراد المجتمع مع التعليمات والإجراءات الوقائية، وضرورة الإلتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن مهيباً بجميع أفراد المجتمع بمواصلة اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية بلبس الكمامة وأخذ التطعيمات والجرعات الداعمة لعودة الحياة الطبيعية وفق أعلى معايير السلامة.

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