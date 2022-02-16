50 % نمو حركة المسافرين في الشارقة و44 % للشحن الجوي

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. واطلع المجلس على تقريري أداء قطاع الطيران والسفر عبر الإنجازات السنوية لعام 2021، لكل من دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي. وبحسب التقارير السنوية شهد قطاع الطيران بمكوناته كافة نمواً ملحوظاً نظراً للسياسات الرائدة المتبعة في التكيف مع ظروف جائحة «كوفيد-19». وشهدت حركة المسافرين نمواً بلغ 50‎% مقارنةً بعام 2020 بالإضافة إلى نمو حركة الشحن الجوي بنسبة 44‎% بالإضافة إلى زيادة إصدار الرخص التجارية المعنية بقطاع الطيران والسفر والسياحة.

وتضمنت التقارير السنوية الاتفاقيات والشراكات المثمرة التي أبرمتها دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي لتعزيز أعمالهما مع الشركاء الرئيسين وفتح وجهات جديدة واستقبال المزيد من الشركات والمسافرين.

وتضمن عام 2021 تنفيذ العديد من المبادرات التي عززت من بيئة العمل في قطاع الطيران ووفرت المزيد من الخدمات للمسافرين من خلال تطوير مرافق مطار الشارقة الدولي وتسهيل الإجراءات بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

واطلع المجلس على تقرير الوضع الاقتصادي لعام 2021، والذي تضمن المؤشرات الرئيسة المرتبطة برخص الأعمال، وحركة القطاع الصناعي، والخدمات الرقمية والإلكترونية، والحماية التجارية والاستثمار الأجنبي.

وبحسب التقرير شهد عام 2021 نمواً في إصدار الرخص التجارية بنسبة 50‎% وزيادة نسب تجديد الرخص 5‎% وذلك وفقاً للأنواع التجارية والمهنية كافة ورخص اعتماد المنزلية والمتاجرة الإلكترونية وغيرها.

ووفقاً للتقرير الاقتصادي ارتفع مؤشر إصدار رخص الأعمال الصناعية بنسبة بلغت 73‎% نظراً للبيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الصناعي، كما شمل التقرير جهود الحماية التجارية من خلال التعامل وحل 98‎% من الشكاوى المقدمة.

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