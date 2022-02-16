عمار النعيمي يستقبل سفيرة المالديف

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، أمينة شيينه سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب سموه بسفيرة المالديف، متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عملها في الدولة، بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت سفيرة المالديف عن سعادتها بلقاء ولي عهد عجمان، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وبلادها، وبما تشهده الإمارات عامة وعجمان خصوصاً من نهضة حضارية شاملة.

حضر اللقاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة.

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