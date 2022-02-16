95 % من سكان الدولة حصلوا على جرعتي لقاح «كوفيد- 19»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 25,928 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 23,906,976 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 241.72 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 95.14% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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