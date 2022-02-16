«بيئة أبوظبي» تدرس 3 مؤثرات على البيئة البحرية

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

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تدرس هيئة البيئة - أبوظبي 3 مؤثرات على البيئة البحرية تتمثل في العواصف الرملية على البيئة البحرية، وتأثير جــودة الميــاه البحريــة علــى التراكــم الحيــوي للمعـادن الثقيلـة فـي النباتـات والحيوانـات فـي ميـاه أبوظبـي، كذلك آثار محطات تحلية المياه في المرفأ على البيئة البحرية من خـلال قطـاع التنـوع البيولوجـي البـري والبحـري، وذلك في إطار سعيها لحماية الموارد المائية البحرية والصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن الميــاه البحريــة فــي أبوظبي جيــدة ومســتقرة بشــكل عــام، وتفــي بمعاييــر الصحــة العامــة للســباحة والأنشــطة الترفيهيــة الأخـرى، مؤكدة أنها قامت بمراقبة 22 محطــة للحصــول علــى 28 معيـاراً لجـودة الميـاه، و11 معياراً لجـودة الرواسـب.

مراقبـة

وأشارت نتائج برنامـج جمـع العينـات لعـام 2020 إلـى انخفـاض متوسـط تراكيـز النتريــت والنتــرات، كما تمـت مراقبـة معاييـر جـودة الميـاه الأساسـية مثـل درجـة الحـرارة والملوحـة والحموضـة والأكسـجين المـذاب مـن خـلال أداة ميدانيـة، بينمــا كانــت العوامــل الأخــرى مثــل تركيــزات الفوســفات والأمونيــا والســيليكات مســتقرة نســبياً، وأظهر مؤشـر الإثـراء الغذائي للمناطـق المغلقــة تقدماً كبيراً، من خلال العديد من التحســينات فــي شــاطئ فيرمونــت ومحطــة الطويلــة لتحليــة الميــاه، والمناطــق المطــورة حديثــاً مثـل جزيـرة الريـم وجزيـرة الحديريـات، ونتيجة لذلك انخفضت حـوادث تكاثـر الطحالـب الضـارة.

التهديدات

وأشار تقرير جودة المياه البحرية 2020 الصادر عن برنامج مراقبة جودة المياه البحرية التابعة لهيئة البيئة أبوظبي، في جمع بيانات بهدف تحديد التهديدات المحتملة لجودة المياه البحرية، وتطوير تدابير ضمن مياه ساحلية آمنة وصحية للناس والنباتات والحيوانات، حيث تواجه المياه البحرية في أبوظبي تحديات بيئية محتملة بسبب التطور العمراني والأنشطة الصناعية والسياحية والعوامل المرتبطة بها.

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