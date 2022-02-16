مليون زهرة تزيّن مهرجان العين للزهور

المصدر: العين - وام

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أطلقت دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة العين، أمس، «مهرجان العين للزهور 2022» بالقرب من المدخل الرئيسي لواحة العين، والذي يستمر حتى 30 مارس المقبل بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين للبلدية وشركات ومشاتل متخصصة في الزراعة التجميلية.

ويأتي المهرجان وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم فعاليات وأماكن ترفيهية مستدامة تدعم السياحة الداخلية في مناطق إمارة أبوظبي، وأيضاً ضمن مبادرات بلدية مدينة العين التي تعكس البيئة الخضراء التي تتمتع بها مدينة الواحات، كما تساهم في تلبية احتياجات وتطلعات الجمهور لإنشاء مهرجان للزهور في مدينة العين.

مليون زهرة

وقال حمد حمود الظاهري، مشرف الحدائق في بلدية مدينة العين، يقع المهرجان على مساحة 10.000 متر مربع، ويتكون من ساحة تم تصميمها على شكل زهرة، كما قامت البلدية بزراعة ما يصل إلى مليون زهرة مختلفة الأنواع موزعة على أقسام المهرجان المتنوعة، مما سيخلق تجربة فريدة للزائر من خلال التجوال وسط مسارات محددة ومختلفة الاتجاهات بين الأنواع المختلفة من الزهور بألوانها المتعددة، والتي تم تصميمها بطريقة جاذبة، وتنتمي الزهور في المهرجان إلى أنواع مختلفة من الورود وفق توزيع إبداعي للمساحات.

وأوضح الظاهري أن الهدف الأساسي من المهرجان هو التوعيّة بالدرجة الأولى بطرق تصميم الحدائق وتنسيقها والمواقع الخاصّة بها بالأزهار الملوّنة، وأيضاً تعليم طرق الديكور الداخليّ، وكيفيّة تنسيقها، وما هي الطرق والمستلزمات التي تختصّ بها، لغرس حبّ النباتات والزهور في نفوس الأفراد، مع إكسابهم خبرات جديدة من أجل تنفيذها ضمن حدائقهم المنزليّة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التي تقوم بها بلدية مدينة العين في إضافة اللمسات الجمالية في مختلف مناطق المدينة.

وأضاف أن المهرجان يتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة مثل الرسم والورش التعريفية حول كيفية تشكيل الزهور والتعريف بها وبأنواعها من خلال تركيب العديد من المجسمات المتنوعة بهياكل كبيرة معززة بالزهور، كما يوفر المهرجان مساحة خاصة بالأسر المنتجة وعربات المتنقلة لتقديم مختلف أنواع الأطعمة، بجانب تخصيص أماكن للألعاب الأطفال.

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