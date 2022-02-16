«كهرباء دبي» تطلق مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» لتشجيع المبتكرين وطلاب الجامعات والمختصين على التنافس لتقديم أحدث ابتكارات الاستدامة، في مجالات الطاقة، والبيئة الحضرية، والتحول الرقمي، ونمط الحياة المستدام. وذلك بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2022». ودعت الهيئة المبتكرين للتسجيل في المسابقة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام، والفوز بـ 4 جوائز نقدية قيّمة عن فئات المسابقة الـ 4.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نستهدي في الهيئة رؤيتنا من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: الابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل، والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع.

ومن جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: يرسخ مركز الابتكار تجربة دبي لاستشراف وصناعة مستقبل الطاقة والمياه ضمن منظومة متكاملة قائمة على الكوادر الوطنية، وستقام مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» في الفترة من 25 إلى 27 فبراير في مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

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