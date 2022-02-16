الرئيس التركي: ندعم أمن واستقرار الإمارات والخليج

المصدر: أبوظبي - وام، دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادر رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة البلاد أمس بعد زيارة إلى دولة الإمارات استغرقت يومين.

وكان في وداعه في مطار الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارته الإمارات التي بدأت أول من أمس واستمرت يومين.

وقال أردوغان في تغريدات عبر حسابه في «تويتر» أمس: «أود أن أقدم شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي، على حسن الضيافة، كما أقدم تحياتي بكل مودة إلى جميع إخوتي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة.. أود أن أعبر عن شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق».

وتابع أردوغان: «أنهينا اليوم بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. وخلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون».

وقال الرئيس التركي: «نحن على ثقة أن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بيننا.. نحن ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج».

وأضاف: «كما أننا نرحب بالإرادة المتبادلة فيما يتعلق بالحفاظ على الزخم الذي تحقق في علاقات التعاون بيننا والمضي قدماً في ذلك.. ونحن عازمون على مواصلة بذل الجهد على أساس الاحترام والثقة المتبادلة من أجل مصالحنا المشتركة ومستقبل منطقتنا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز