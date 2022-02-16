خبير بيئي: الإمارات تستنبط الحلول لتعزيز الاستدامة البيئية

المصدر: (متابعة - عصام الدين عوض)

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أكد الخبير البيئي الدكتور رياض الدباغ أن الإمارات تستنبط الحلول لتعزيز الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أنه تزامناً مع الاهتمام العالمي بقضية التغير المناخي، تركز دولة الإمارات اهتمامها على التنمية المستدامة لكي يتم تعزيز فرص التنمية البيئية المستدامة في دولة الإمارات ولإيجاد حلول للمشكلات والتحديات كافة المتعلقة بالتغير المناخي، بالتوازي مع اهتمامها بالقضايا البيئية الأخرى، وقد برز هذا الاهتمام جلياً في العدد الكبير من الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بالاستجابة لتلك التحديات، مؤكداً أن الدولة لن تتوقف عند هذا الحد وإنما تعتزم المضي قدماً لاستكمال ما بدأته، واستنباط المزيد من الحلول والوسائل لاستثمار مواردها بحكمة بالغة وعلى نحو مستدام، لتعزيز الاستدامة البيئية فيها وإثراء تجربتها الرائدة بالمزيد من الإنجازات، مستندة في ذلك إلى الإبداع والابتكار والعلوم المتقدمة وأفضل الممارسات، وتوظيف طاقات شباب الإمارات وإمكاناتهم لتحقيق ما تصبو إليه أهداف العمل من أجل المناخ.

وبين الدكتور الدباغ أن الإمارات أدركت منذ سنوات عديدة أهمية الحفاظ على البيئة، ودور الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في انتهاج سلوكيات تحقق الرفاه والاستقرار، ضمن حيّز آمن بيئياً، وخاصة في مجال التقليل من الانبعاثات الناجمة عن النقل، إذ تركز محاور السياسة الوطنية، للحد من الانبعاث والتلوث في قطاع النقل، على التشجيع على استخدام وسائل النقل العامة، واستخدام السيارات ذاتية القيادة، والسيارات الكهربائية، وتبنّي سلوك واعٍ يواكب المتطلبات والحاجات في نقل يلبي طموحات المستخدمين، ويحافظ على بيئتهم بشكل صحي ومستدام.

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