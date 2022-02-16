دعوة إلى منح المواطنين أسعاراً تفضيلية لتشجيع السياحة الداخلية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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دعا عبيد الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وزارة الاقتصاد إلى إجراء تغييرات في منظومة دعم السياحة المحلية، تستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تعطي مواطني الدولة أسعاراً تفضيلية عن الأسعار المقدمة للسياح، أسوة بالدول الأوروبية والآسيوية، التي تمنح مواطنيها هذا الميزة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب في جهود تشجيع السياحة الداخلية، وصرف المواطنين لمدخراتهم داخل الدولة.

وأضاف: بالرغم من التنوع الذي يمتاز به القطاع السياحي في الدولة، والفرص التي يمتلكها لتكون السياحة الداخلية هي الخيار الأول للمواطنين، إلا أنه ومن المؤسف، أن يكون المستهدف الأول للعروض التسويقية والأسعار التفضيلية هو السائح الأجنبي فقط سواء في الإقامات الفندقية أو أسعار تذاكر المرافق والفعاليات الترفيهية، أو المطاعم وغيرها، بينما يتم استغلال المواطن ليدفع أضعافاً مضاعفة للاستمتاع بإجازته في بلده بحجة أنه يمتلك القدرة الشرائية.

مهام

وشدد على ضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تأسيس شركات للسياحة الداخلية، تستهدف العنصر المواطن فقط، تتولى مهام توفير كافة التسهيلات اللازمة، لتشجيع السياحة، وتفعيل كافة السبل التي تسهم في تعزيز التنافس بين القطاع الفندقي والشركات السياحية لتقديم أفضل العروض الترويجية للمواطنين بهدف تشجيع السياحة الداخلية في مختلف إمارات الدولة.

دعم

وأضاف: يجب أن لا نغفل عن دور العنصر المواطن في دعم السياحة الداخلية وتحريك الاقتصاد الوطني، ولعلّ من أبر ز الأمثلة على قدرة العنصر المواطن على تفعيل السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني هي مرحلة الركود التي تعرض لها قطاعا السياحة والسفر على مستوى العالم على إثر قيود السفر التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، فبعد إطلاق الحكومة لكل من الهوية السياحية الموحدة للدولة، واستراتيجية السياحة الداخلية، ارتفع حجم السياحة الداخلية في عام 2021 ليبلغ نحو 60% من إجمالي عائدات القطاع السياحي، حيث أصبحت السياحة الداخلية هي الخيار الأول للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بعد العروض والخصومات التي قدمتها العديد من المنشآت الفندقية والمرافق الترفيهية في الدولة خلال فترة الجائحة.

دور حيوي

قال عبيد السلامي: نقدر ونثمن الدور الحيوي والبارز الذي يلعبه القطاع السياحي في الدولة، وشخصياً أرى أنه قطاع يدعم الدولة في ثلاث نواحٍ رئيسة، هي الاقتصاد، كونه يساهم بشكل كبير في حجم الناتج المحلي وتنويع مصادره، والاجتماعي والمتمثل في الوظائف وحجم القوى العاملة في القطاع السياحي.

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