تعاون بين «التغير المناخي» و«الزراعة والغذاء» في أيرلندا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع هيئة الزراعة والغذاء والبحرية الأيرلندية، للتعاون في مجال الأمن الغذائي.

تأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المحلي عبر التعاون مع الجهات والهيئات المعنية في مختلف الدول.

وقع الاتفاقية معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وتشارلي ماكونالوغ وزير الزراعة والغذاء والبحرية في أيرلندا.

تعزيز

وقالت معالي المهيري: «يمثل تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، وتحرص الوزارة على تعزيز تعاونها مع الجهات والهيئات ذات الخبرة في الدول الأخرى، لضمان تعزيز أمن الغذاء وضمان استمرارية سلاسل التوريد، والتوسع في تبني الحلول الابتكارية التي تضمن تحقيق الاستدامة وتراعي الترابط القوي بين الغذاء والماء والطاقة».

من جهته قال ماكونالوغ: «تمثل الإمارات شريكاً مهماً لأيرلندا، لذا نحرص على استدامة التعاون في العديد من المجالات، وأهمها الأمن الغذائي، والبحث والابتكار، وتعزيز الفرص التجارية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز