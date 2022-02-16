نمو الحجوزات الإلكترونية لمركبات رأس الخيمة للمواصلات

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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كشف المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن حجوزات المركبات عبر تطبيق «راك باص» سجلت نسبة نمو 226.85% خلال العام الماضي بمجموع 7253 حجز أونلاين، مقارنة بعدد الحجوزات خلال عام 2020 والتي بلغت 2219 حجزاً، ما يؤكد ارتفاع الوعي لدى متعاملي الهيئة بالخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها هيئة رأس الخيمة للمواصلات.

النقل العام

وأشار إلى أن عدد مستخدمي حافلات النقل العام عبر المدن ارتفع بنسبة 54% خلال عام 2021 مسجلاً 350699 راكباً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 والتي سجلت 227632 مستخدماً، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت منظومة نقل متطورة تربط مطار رأس الخيمة الدولي بالإمارات الأخرى تضم حافلات حديثة وبمعايير ومواصفات جودة عالمية.

النقل البحري

وقال البلوشي إن تلك الإنجازات تأتي متزامنة مع تنفيذ مشروع النقل البحري بالعبرات التراثية، والذي يعد أحد أهم المشاريع المنبثقة من الخطة الإستراتيجية للهيئة 2020 ـ 2025، والمقرر افتتاحه خلال المرحلة المقبلة، بهدف توفير منظومة نقل متكاملة وآمنة وموثوقة وذكية تخدم كافة شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية حكومة رأس الخيمة 2030.

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