شرطة دبي تطلق حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الكهربائية

المصدر: (دبي- البيان)

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أطلقت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر» في مناطق مختلفة من الإمارة، شملت شارع الرقة وشارع المرقبات وشارع بوليفارد محمد بن راشد.

وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور،أن الحملة تهدف إلى توعية مستخدمي هذا النوع من الدراجات الكهربائية بالقواعد والإرشادات المرورية، والطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها القيادة، لضمان حماية المستخدمين.

وكشف العميد سيف المزروعي، أنه في الآونة الأخيرة تعرض عدد من سائقي هذا النوع من الدراجات لحوادث بليغة، أدت إلى إصابتهم بإصابات متفاوتة، نتيجة التهاون وعدم الالتزام بالقواعد المرورية والقيادة في الأماكن غير المخصصة للقيادة فيها.

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور، إلى أن هناك شروطاً ووسائل للسلامة يجب على سائقي تلك الدراجات اتباعها عند قيادة تلك الدراجات، تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، واحترام مستخدميها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير المطلوبة أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون مجهزة بمكابح صالحة.

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