«طرق دبي»تعزز التعاون في النقل العام مع كندا وإيرلندا

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مذكرتي تفاهم، الأولى مع مجلس الأعمال الكندي، والثانية مع مؤسسة إنتر برايز إيرلندا، وذلك للاستفادة من أفضل الممارسات التجارية والاستثمارية في صناعة النقل العام والتنقل في كندا وإيرلندا. وقّع المذكرتين عن الهيئة، ناصر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحكومة المؤسسية، فيما وقعها عن مجلس الأعمال الكندي، كولين إم بيتون رئيس المجلس، وعن إنتربرايز إيرلندا، مايك هوجان المدير الإقليمي للمؤسسة.

علاقات

وقال ناصر بو شهاب: يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهيئة والمؤسستين في كندا وجمهورية إيرلندا، للاستفادة من أفضل الممارسات التجارية والاستثمارية في صناعة النقل العام والتنقل، وتوفير معلومات عن فرص المشاريع داخل الهيئة للشركات الأعضاء الكندية والإيرلندية، بهدف الشراكة معهم.

وقد حددت المذكرتان، الأهداف المشتركة بين الأطراف، وهي جذب الاستثمارات الكندية والإيرلندية، وتحديد المشاريع التجارية الملموسة، التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق، وتحرص الهيئة على تنفيذ أفضل المشاريع، لتوفير بنية تحتية ذات مواصفات عالمية، وتوفير أفضل شبكات النقل، وتحسين مرافق النقل، وتطوير الطرق، تماشياً مع التطور السريع لإمارة دبي.

خارطة طريق

ووضعت هيئة الطرق والمواصلات، خارطة طريق شاملة، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السنوات الخمس القادمة، والتي تشتمل على تنفيذ 14 مشروعاً، بالشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة تمويلية تتجاوز خمسة مليارات درهم، وذلك ضمن استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص، وهي جزء من استراتيجية الاستثمارية لطرق دبي، ومن أبرز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، مشروع استراحة الشاحنات المتكاملة، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

كما قال كولين إم بيتون رئيس مجلس الأعمال الكندي في دبي والمناطق الشمالية، يفخر مجلس الأعمال الكندي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بهدف زيادة توسيع العلاقات التجارية بين كندا والإمارات العربية المتحدة.بدوره ، أفاد مايك هوغان المدير الإقليمي للمؤسسة الإيرلندية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دولة الإمارات وإيرلندا، حيث يستثمر كلا البلدين بكثافة في الحلول المبتكرة.

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