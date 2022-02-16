7800 زيارة تفتيشية للمنشآت الصناعية في عجمان 2021

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

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بلغ عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها إدارة البيئة وتنميتها بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 7800 زيارة رقابية وتفتيشية على المنشآت الصناعية والمهنية خلال عام 2021، وتم إصدار 4313 رخصة مجددة وجديدة، واعتماد 63 دراسة تقييم الأثر البيئي لمنشآت صناعية جديدة وإجراء 381 قياساً بيئياً للمنشئات، ومعالجة 902 طن من النفايات الطبية الخطرة والناتجة عن المنشآت الطبية في الإمارة.

سلامة البيئة

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة لـ«البيان» تحرص دائرة البلدية والتخطيط على تعزيز الممارسات السليمة لتحقيق سلامة البيئة والمجتمع، وإدارة النفايات الضارة والخطرة بصورة سليمة وتم معالجة أكثر من 737 طناً خلال 2020 كما تمت معالجة 902 طن خلال 2021 من النفايات الطبية الملوثة، والناتجة عن الفحوص والتدخلات العلاجية المتعلقة بفيروس (كوفيد 19) . وتم زيادة أعداد المركبات التي تعمل على جمع النفايات الطبية الخطرة، حيث عملت الدائرة على توفير الملابس والأدوات الواقية التي تحمي العاملين على جمع ومعالجة تلك النفايات.

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