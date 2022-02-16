شرطة عجمان تبحث الاستفادة من تقنيات «هيج فيجن» للمدن الآمنة

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وفد شركة هيج فيجن الصينية المتخصصة بصناعة كاميرات المراقبة، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير القدرات الأمنية في الشرطة، بحضور العميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الأمن والأمان، وتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

ترحيب

رحب قائد عام شرطة عجمان بوفد الشركة الذي تضمن بنسون اكسيو المدير الإقليمي لشركة هيج فيجن، وتيت المدير العام في الإمارات، ومحمد بركات السومحي المدير التنفيذي لشركة هيج فيجن، مشيداً بجهودهم في التعاون مع شرطة عجمان بما يعزز الأمن والأمان في الإمارة.

تعزيز الشراكة

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجال المراقبة الأمنية بين الطرفين، ومناقشة توظيف التكنولوجيا الحديثة لشركة هيج فيجن في مجال التكنولوجيا والبرمجيات لتعزيز الأمن والأمان، وتبادل الخبرات والاستفادة من تقنيات الشركة للمدن الآمنة، ودورها في توفير منتجات وحلول لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه عبر بنسون اكسيو المدير الإقليمي لشركة هيج فيجن عن بالغ شكره لقائد عام شرطة عجمان على استقباله وسعيه الحثيث والمستمر للتعاون مع شركة هيج فيجن، معتزاً بالثقة الكبيرة التي تمنحها شرطة عجمان للشركة، كما أكد على جاهزية الشركة لبذل كل الجهود الممكنة لتطوير إمكانيات شرطة عجمان في المجال الأمني والمروري والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام اللقاء سلم قائد عام شرطة عجمان وفد الشركة درع الشرطة التذكاري، معرباً عن شكره وامتنانه لزيارة وفد الشركة وتعاونهم مع شرطة عجمان.

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