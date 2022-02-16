راشد بن حميد يلتقي القيادات الإعلامية العربية الشابة

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي، عدداً من منتسبي النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة وذلك بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائبة رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد لدى ترحيبه بأعضاء البرنامج في الدولة أهمية تزامن النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة مع أحداث إكسبو 2020 دبي، الذي تستضيفه الإمارات بمشاركة 192 دولة .

حرص

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: تحرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار في مواهب الشباب وتمكينهم في أوطانهم ودعم نجاحاتهم عربياً وعالمياً.

وأضاف: تمتلك الدول العربية خيرات وعقولاً وابتكارات، ومواهبها الصاعدة تحفز صناع القرار على تطوير قدرات الشباب الذين أثبتوا أن لديهم الرغبة في تطوير الذات، وهذا ما يحرص عليه مركز الشباب العربي الذي وعلى مدار السنوات القليلة الماضية وبدعم وتوجيه مباشرين من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، كان قادراً على تخريج آلاف الشباب العرب في مختلف برامجه ومبادراته ممن يملكون القدرة على التأثير وكتابة قصص نجاح ملهمة.

وتوجه الشيخ راشد لمنتسبي البرنامج قائلاً: نثق بالشباب وبقدرتكم على أن تكونوا حملة راية الأوطان وناقلي ثقافتنا وقيمنا ومبادئنا التي نعتز بها، واليوم الجميع مستعد لدعمكم لأنكم أثبتم بمثابرتكم وجهودكم القدرة على تحمل المسؤولية.

نموذج

ومن جانبها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائبة رئيس مركز الشباب العربي: إن لقاء الشباب المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لقاء ملهم يحمل الكثير من الأفكار ويشكل نموذجاً لانسجام تطلعات المواهب الشابة مع جهود ومبادرات قيادات ومؤسسات العمل الشبابي العربي.

وأضافت معاليها: للإعلام اليوم دور مهم وكبير في نقل القصص الملهمة والمؤثرة؛ قصص الأوطان والمجتمعات الإنسانية والأفراد، وبالكفاءات والمواهب الشابة تتحقق المشاركة المطلوبة في ترسيخ مشهد إعلامي تحفيزي جديد يسلط الضوء على الفرص الواعدة والآفاق الجديدة للتنمية ويحتفي بالإنجازات والقدرات الكامنة.

ومن جانبه قال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي: أثبتت المواهب الشابة قدراتها في كل برامج ومبادرات مركز الشباب العربي وحققت بالعمل الدؤوب والتطوير المستمر أفضل النتائج.

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