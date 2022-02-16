صندوق الوطن و«البيت متوحد» يطلقان برنامج «جسور» 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن صندوق الوطن - مبادرة مجتمعية لرجال أعمال إماراتيين هدفها دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بالتعاون مع جمعية «البيت متوحد» بدء تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج «جسور» للعام 2022، لتزويد الكفاءات، والشباب الإماراتي بالمهارات المهنية الأساسية، وأفضل البرامج التدريبية لتطوير قدراتهم وخبراتهم للمساهمة في تمكينهم من بدء مسارهم المهني في شركات القطاع الخاص.

ويقام برنامج «جسور» على مدار 12 أسبوعاً عبر منصة تعليمية مبتكرة ومتكاملة، ويشتمل على مجموعة برامج تدريبية وتعليمية تعزز الآفاق الوظيفية للمشاركين وتزويدهم بالمعرفة النظرية والخبرة العملية وتوفير الدعم المهني اللازم الذي يمكنهم من اكتساب المهارات الشخصية والفنية، وتدعمهم للوصول إلى أفضل فرص العمل في أفضل شركات القطاع الخاص.

نجاح

ومنذ إطلاقه بالتعاون مع جمعية البيت متوحد، حقق برنامج «جسور» نجاحاً لافتاً في تأهيل مجموعة متميزة من أفضل الكفاءات، وتم تسجيل 100 من الشباب الموهوبين في المرحلة الأولى من البرنامج. «انضم 40% من خريجي البرنامج للقطاع الخاص بعد التخرج»، واستقطب البرنامج العديد من الشركاء من القطاع الخاص، ليصل عدد الشركات الداعمة لـ«جسور» 40 شركة من ضمنها شركات شبه حكومية و10 جامعات.

تشجيع

من جانبه، قال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد: «نحرص دائماً على استمرارية البرامج الابتكارية الواعدة وإعادة طرحها بهدف تمكين الكفاءات الشابة وإعدادها للمستقبل، كما ندرك أهمية تشجيع جيل الشباب على الانخراط في القطاع الخاص والعمل فيه، إيماناً بقدرتهم على الإسهام الفاعل في التخطيط لمستقبل قطاعات الدولة الرائدة، وزيادة الناتج المحلي الغير النفطي، بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي ضمن تطلعاتنا لخمسين عاماً قادمة واعدة».

انضمام

وأضاف: «مع التوجه المتزايد للشباب الإماراتي للانضمام إلى القطاع الخاص في مختلف المجالات في الدولة، فإنه من الضروري أن نتيح لهم المصادر والخبرات والمعارف ليطلقوا العنان لإمكاناتهم الكامنة، لذا يسرنا بالتعاون مع صندوق الوطن - شريكنا في القيم والأهداف، أن نقدم لأبناء الإمارات برنامج جسور في دورته لعام 2022، والذي سيلعب بلا شك دوراً فاعلاً في تعزيز إمكاناتهم وشحذ مهاراتهم وقدراتهم للعمل في القطاع الخاص، عن طريق تقديم الإرشاد الوظيفي، وإتاحة فرص التدريب المهني العملي، والبرامج التدريبية».

دور محوري

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومبادرات حكومة دولة الإمارات بزيادة نسبة توظيف أبناء دولة الإمارات في القطاع الخاص بنسبة 10% بعد 5 سنوات، يقوم برنامج «جسور» بدور محوري في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، وذلك من خلال المساهمة في تزويد الشباب الإماراتي الطموح بالمهارات والخبرات والقدرات التي تمكنه من التفوق في مسيرته المهنية بشركات القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً ومساهماً رئيسياً بتحقيق تطلعاتنا خلال الخمسين عاماً القادمة».

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