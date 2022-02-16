«الوطني» يشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

المصدر: (القاهرة - البيان)

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شارك محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي «عضو المجلس الوطني الاتحادي» ممثلاً عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بجمهورية مصر العربية أمس، والذي ينظمه البرلمان العربي السبت المقبل بمقر الجامعة العربية تحت شعار «دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي».

وقال اليماحي في تصريح له: إن اجتماع أمس الذي عقد برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بحث الترتيبات الجارية لانعقاد المؤتمر وإعداد الوثيقة التي ستخرج عنه تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن»، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

وشدد اليماحي على أهمية المؤتمر لبلورة رؤية عربية موحدة للتصدي لما تواجهه الدول العربية من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.

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