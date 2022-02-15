جميلة المهيري تنعى الطالبة شيخة حسن التي وافتها المنية إثر حادث سير

المصدر: دبي ـ البيان

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نعت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الطالبة شيخة حسن، التي تدرس في مدرسة أم عمار بعجمان، والتي وافتها المنية إثر حادث سير.

ودونت معاليها عبر حسابها في «تويتر»: «ببالغ الحزن فقدنا اليوم إحدى طالباتنا في مدرسة أم عمار بعجمان الطالبة شيخة حسن، والتي وافتها المنية إثر حادث سير، خالص التعازي لذوي الفقيدة ولصديقاتها ولمعلماتها، أسرتنا التربوية بأسرها يعتصرها الألم لفقدان ابنتنا شيخة ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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