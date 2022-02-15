«الشرق الأوسط للمدن» في «أمريكية دبي» يطلق حملة عالمية لاستدامة المدن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مركز الشرق الأوسط للمدن في الجامعة الأمريكية في دبي بالتعاون مع الأمم المتحدة أكبر حملة عالمية لاستدامة المدن في منطقة الشرق الأوسط. وتم إطلاق الحملة من الجامعة الأمريكية في دبي، عبر «زوم»، بمشاركة إقليمية فعالة من جهات عديدة.

وتدعو الحملة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا ورابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية.

وتضم حملة «المدينة التي نحتاجها الآن» الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمع المدني والمنظمات الشعبية والمهنيين الحضريين، والباحثين والأكاديميين، ووسائل الإعلام لمراجعة أولويات الأجندة الحضرية الجديدة لتسريع خطة خضراء ومرنة، والانتعاش الشامل تجاه المدينة التي نحتاجها. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط أول من انخرط في «المدينة التي نحتاجها الآن» وستتبعها أفريقيا.

وقال عرفان علي المدير الإقليمي لموئل الأمم المتحدة للدول العربية في كلمته الافتتاحية: التسريع هو كلمتنا الأساسية في هذه الحملة، ليس لدينا وقت نضيعه في جعل المدن أكثر ملاءمة للعيش، وأكثر استدامة، وأكثر خضرة وصحة وأماناً، وبأسعار معقولة، ولا نترك أي مكان ولا أحد يتخلف عن الركب.

ودعا الدكتور محمود البرعي، مدير مركز الشرق الأوسط للمدن في الجامعة الأمريكية في دبي، الجميع للانضمام إلى حملة «المدينة التي نحتاجها الآن»، وأعلن عن أنشطة الحملة المقبلة، مثل فعاليات الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) للرؤساء التنفيذيين، وفعاليات إكسبو دبي 2020، وفعاليات المشاركة المجتمعية على أرض الواقع، والإطلاق القادم لأكاديمية أهداف التنمية المستدامة، وأكاديمية الصحافة الحضرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز