3 ثوانٍ زمن الاستجابة بخدمة «البلاغ السريع» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف أحمد الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خلال مشاركة الدائرة في فعاليات أسبوع «الإمارات تبتكر 2022»، عن إطلاق الدائرة خدمة «البلاغ السريع»، من دون وجود موظف اتصال للرد على الاتصالات، كما كان يتم في السابق عبر الخط الساخن 800700.

بل كل ما يحتاجه المتصل هو 3 ثوانٍ لتحديد سنه ولغته والإمارة التي يتصل منها وجنسه وإذا كان بخطر أم لا. وبمجرد تلقي الإجابات يتحول البلاغ تلقائياً إلى الجهة المسؤولة، مع تحديد مكان المتصل، والتحرك فوراً لإنقاذه. وعلى سبيل المثال إذا كان المتصل طفلاً تحول مكالماته إلى الإدارة المعنية، وإذا كان سيدة تحول المكالمة إلى مركز حماية المرأة بحيث تشمل تصنيف البلاغات الفئات التالية: فاقد الأهلية، المريض النفسي، ذوي الإعاقة، الطفل، المرأة، وكبير السن.

تطوير

وقال مدير دائرة الخدمات الاجتماعية عقب إطلاق الخدمة الجديدة إلكترونياً، إن خدمة «البلاغ السريع» عملية تطويرية لخدمة البلاغات السابقة، ومن شأنها توفير الاستجابة السريعة بعد تحويلها إلى الجهة المختصة، بظرف لا يزيد على دقيقة واحدة، وهي الخدمة الأولى من نوعها في الدولة التي تختص بمجال تقديم البلاغات، إذ تعرضها الدائرة في أسبوع «الإمارات تبتكر 2022».

وتبين للجميع مدى أهمية الاستفادة من التطور التقني الذكي، وتطويعه في تقديم وتجويد وتطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة، الحريصة على تحديث خدماتها باستمرار تماشياً مع التطورات ومتطلبات المجتمع، وخاصة أنها موكلة بتوفير الراحة والسعادة والرعاية والأمان لمختلف شرائح المجتمع.

قاعدة بيانات

وأكد أحمد الميل أن دائرة الخدمات الاجتماعية، تتطلع هذا الموسم لتوفير قاعدة كبيرة للبيانات لكل إدارة ومركز تابع لها، كما ترفع شعار تطوير التقنيات المستخدمة وتطوير الخدمات المقدمة معاً. ولذا تشجع جميع موظفيها على تطوير أدائهم في المجال المهني والاجتماعي والعمل على الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة مع تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدماتها كافة.

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