حديقة الحيوانات بالعين تعزز جهودها للحفاظ على فرس النهر

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم حديقة الحيوانات بالعين العديد من البرامج المتخصصة لحماية ورعاية مجموعتها من فرس النهر، وذلك ضمن أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية المتبعة لإكثاره وضمن جهودها في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتحتضن الحديقة مجموعة مكونة من 9 أفراد من فرس النهر 3 منهم في معرض فرس النهر و6 ضمن مجموعات التكاثر في البيوت الخلفية، وتقدم لهم خدمات متنوعة تشمل المكان الملائم والغذاء المناسب إلى جانب رعاية صحية شاملة على أيدي أطباء مختصين في مجال رعاية الحيوان.

وتوفر الحديقة للزوار فرصة زيارة معرض فرس النهر وهو أول معرض مائي يقدر حجمه بـ 740 متراً مكعباً، والمزود بأول نظام فلترة وتصفية تلقائية فريد من نوعه في الشرق الأوسط، وكما تقدم تجربة حكايات فرس النهر الذي يقوم فيها ملاحظها بتعريف الجمهور بنمط حياتها إضافة إلى إعطائهم بعض الحقائق القيّمة عنها.

وتلعب الحديقة دوراً مهماً في الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض بما فيها فرس النهر، وتلتزم بحمايته من خلال زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على بيئته عبر العديد من البرامج والخطط التي تنظمها، كما أنها ترعى برامج مهمة للحفاظ على الأنواع في العالم، مركزة بشكل خاص على الحياة البرية، وهي أيضاً تجري أبحاثاً حول الحفاظ على الأنواع وتكاثرها وانتشارها، فضلاً عن إعادة إطلاق الأنواع المهددة بالانقراض في مواطنها الأصلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز