«تعاونية الاتحاد» توفر 80 جهازاً ذكياً لمسح وقراءة الأسعار

المصدر: دبي - البيان

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قامت تعاونية الاتحاد بتوفير أكثر من 80 جهازاً حديثاً لمسح أسعار السلع وقراءة الأسعار والمنتجات قبل شرائها من قبل المستهلكين في جميع فروعها المنتشرة في إمارة دبي والبالغ عددها 23 فرعاً و4 مراكز تجارية.

وأكد أيوب محمد عبدالله مدير العمليات في تعاونية الاتحاد بأن التعاونية حريصة على تقديم تجربة تسوق استثنائية للمستهلكين، وقامت بتوفير جميع الأنظمة الحديثة التي تمنع الوقوع بالأخطاء الخاصة بالأسعار وتسعير السلع كونها تعتبر الأولوية الأولى للمتسوق في أي متجر أو منفذ للبيع.

حيث يقوم بشكل يومي موظفو التعاونية المختصين بجميع الفروع عبر أجهزة تقنية حديثة يملكونها بعمل مسوحات للمنتجات والتأكد من أسعارها وتغير الأسعار الخاصة بالعروض سواء التي بدأت أو التي انتهت في كل صباح، ويتم بعدها مطابقتها في نقاط البيع «الكاشير» وعن طريق أجهزة المسح الخاصة بالأسعار لتجنب الوقوع بالأخطاء، مشيراً إلى أن التعاونية تقدم أسعاراً منافسة للمنتجات لإسعاد وإرضاء المستهلكين.

الأخطاء واردة

وأوضح بأن الأخطاء الخاصة بالأسعار واردة ومن الممكن حدوثها ووقوعها، فمثلاً قد يقوم أحد المتسوقين بأخذ المنتج من الرف ووضعه بغير مكانه ما يجعل الخطأ وارداً أو أخذ المنتج ووضعه برف آخر فيه نفس المنتج لشركة أخرى فيحدث اللبس بأن يقوم مستهلك آخر بأخذ هذا المنتج على أساس السعر المذكور للمنتج الآخر ويجد سعره عند نقاط البيع «الكاشير» غير السعر والباركود الذي شاهده على الرف، ما يتسبب في مشكلة.

ولكن هذه الأخطاء استطاعت تعاونية الاتحاد تجاوزها وتجنبها من خلال توفير أجهزة مسح أسعار السلع حديثة تحمل باليد لموظفي صالات العرض، يقومون باستمرار طيلة ساعات العمل بالتأكد من الأسعار ومطابقتها بالــ «باركود» الموجود على الرف لنفس المنتج وإعادة ترتيبها لمنع وقوع الأخطاء.

مبادرات

وأكد أن تعاونية الاتحاد قامت بإطلاق العديد من المبادرات الخاصة بإسعاد العملاء في حال حدوث أمور مشابهة عبر توجيه المستهلكين في حال مواجهتهم لأي مشكلة إلى مراكز إسعاد المستهلكين والذين بدورهم يقومون بمساعدة المستهلك وحل مشكلته.

وأوضح أن المستهلك بات لديه خبرة عالية بالتسوق وبأسعار المنتجات ووعيه يزيد يوماً بعد يوم بالعمليات التسويقية بسبب التطورات الحاصلة على مستوى قطاع التجارة بالتجزئة وما يصاحبها من تحديثات مستمرة في عمليات الشراء والبيع وخاصة الذكية، ومنها التطبيق الذكي لتعاونية الاتحاد، والتي تشمل عروض التعاونية الترويجية التي صممت خصيصاً لإسعاد وتلبية احتياجات المستهلكين الكرام.

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