إطلاق البرنامج الشامل لتأهيل مسؤولي إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، وضمن فعالياتها خلال شهر الإمارات تبتكر 2022، البرنامج الشامل لتأهيل مسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى توعيتهم بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وجاء الإعلان عن إطلاق البرنامج خلال الورشة الافتراضية التفاعلية التي عقدتها الهيئة، أخيراً، وحضرها عدد من مديري القطاعات والإدارات في الهيئة، وأكثر من 65 مديراً ومسؤول موارد بشرية في الحكومة الاتحادية، وأدارها علي أهلي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات في الهيئة.

تأهيل

وأوضح علي أهلي أن البرنامج الشامل لتأهيل مسؤولي الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يأتي في إطار الجهود المتميزة التي تبذلها الهيئة لجهة تنمية وتطوير قدرات موظفي الحكومة الاتحادية، والارتقاء بإمكاناتهم ومهاراتهم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز كفاءة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً وعالمياً، وبالتالي تمكين الدولة من تحقيق هدفها في «مئوية الإمارات 2071» بأن تكون أفضل دولة في العالم.

تعريف

وأضاف «إن فكرة البرنامج تتمثل في تعريف مسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية بقوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، ومن ثم إخضاعهم لتدريب عملي مكثف على أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المستخدمة في الحكومة الاتحادية، والمنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وتمكينهم من استخدام تطبيقات الموارد البشرية الذكية».

6 أشهر

وأشار مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات في الهيئة إلى أن مدة البرنامج 6 أشهر، وإجمالي عدد الساعات التدريبية 84 ساعة، وستكون هناك جلسات وورش عمل بواقع مرتين شهرياً، تستضيف خبراء ومختصين عالميين في مجال الموارد البشرية، يستعرضون خلالها أفضل الخبرات والممارسات والتجارب العالمية الناجحة في مجال إدارة رأس المال البشري.

تطوير

وبين أن الهيئة ستركز طوال مدة البرنامج التدريبي على تطوير قدرات المشاركين في بعض المجالات التخصصية التي تفيدهم، وتمكنهم من أداء مهام عملهم باحترافية عالية، ومن هذه المجالات: «إعداد الميزانيات، والنظم المالية، وقراءة القوائم المالية، والتوظيف والاستقطاب»، لافتاً إلى أنه عند اختتام البرنامج التدريبي سيخضع المشاركون لتقييم مهني من قبل فريق مختص شكلته الهيئة، وسيتم منحهم شهادة مشاركة في البرنامج.

مبادرة النخبة

من جانبها، استعرضت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة مبادرة الشهادات المهنية التخصصية لموظفي الحكومة الاتحادية «النخبة»، التي أطلقتها الهيئة في العام 2021؛ بهدف تطوير وتعزيز مهارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال توفير شهادات وبرامج مهنية معتمدة، تقدمها جامعات ومعاهد تدريب محلية وعالمية، ضمن 20 عائلة وظيفية، وبأسعار تفضيلية.

وأكدت أن «النخبة» تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة؛ لتحقيق الأهداف المؤسسية، والانطلاق نحو المستقبل، متسلحين بمهارات عالية وقدرات تخصصية، مستعرضة أبرز الشهادات المهنية التي أتاحتها «الهيئة» ضمن مبادرة «النخبة» بالتعاون مع أفضل مزودي التدريب، ومعاهد وجامعات رائدة في كل التخصصات ضمن 20 عائلة وظيفية، وبأسعار تفضيلية لموظفي الحكومة الاتحادية.

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