فعالية افتراضية بعنوان «حدائقنا في الماضي والحاضر» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، فعالية افتراضية توعوية لطلاب المدارس، بعنوان «حدائقنا في الماضي والحاضر».

ضمن مبادرة «عاصمتي»، استهدفت طلاب المدارس الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية المدينة، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي.

وهدفت الفعالية، إلى تفعيل الدور المجتمعي للبلدية، وتعزيز سبل التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وكافة فئات وشرائح المجتمع، وكذلك المساهمة في الارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتثقيف أفراد المجتمع، بأهمية المحافظة على الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة.

مقاطع الفيديو

وتضمنت الفعالية، عرض العديد من مقاطع الفيديو، التي تظهر ما كانت عليه الحدائق في الماضي، ومراحل تطويرها، حتى أصبحت بالشكل الحضاري التي عليه اليوم، وما تضم من مرافق وخدمات عصرية، تم تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من أجل إسعاد أفراد المجتمع، واستمتاع كافة أفراد الأسرة بأوقات متميزة، ضمن بيئة صحية نظيفة وآمنة.

كما تضمنت الفعالية، توعية طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق والمنتزهات من كافة المشوهات، وكذلك الحفاظ على مرافقها، واستخدامها بالشكل الأمثل، لتظل بكامل كفاءتها، ولتبقى الحدائق والمنتزهات، مكاناً مثالياً، ينعم فيه الجميع بقضاء أمتع الأوقات.

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