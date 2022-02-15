شرطة دبي تنظم رحلة بحرية لوفد سوداني من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي بالتعاون مع مركز شرطة الموانئ، رحلة بحرية ترفيهية لوفد من أصحاب الهمم، فئة الإعاقة البصرية من جمهورية السودان الشقيقة، يرافقهم المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري بالمركز، وسميرة ثابت، نائبة رئيس مجلس أصحاب الهمم بالوكالة.

وأكد المقدم علي النقبي، حرص مركز شرطة الموانئ على تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، عبر تسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة بهدف تعزيز الصورة المثلى لشرطة دبي جهة صديقة لأصحاب الهمم.

جهود

وأوضحت سميرة ثابت، أن مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي نظم هذه الرحلة للأشقاء من جمهورية السودان خلال زيارتهم لإمارة دبي، لإطلاعهم على جهود شرطة دبي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، تحقيقاً لاستراتيجيتها، وتفعيلاً لاستراتيجية دبي (مجتمعي مكان للجميع) لتكون دبي صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، إذ تم تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشرطة لدمجهم في المجتمع، إلى جانب تعريفهم بالمعالم السياحية لإمارة دبي.

وضم الوفد عمر الحاج عبدالوهاب، رئيس منظمة عيون الخيرية، وأنس إبراهيم محمد، الأمين العام للمنظمة، ترافقهم الدكتورة حنان أحمد خميس، رئيسة المنظمة الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة بالخرطوم.

آفاق التعاون

وتقدمت سميرة ثابت، نيابة عن المجلس بجزيل الشكر والتقدير لمركز شرطة الموانئ، على تعاونه وجهوده البناءة في إسعاد الوفد الزائر وتنظيم هذه الرحلة التي انطلقت من مرفأ ديرة حتى جسر انفينيتي، وتم على هامش الزيارة بحث آفاق التعاون المشترك في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.

ومن جانبه شكر الوفد السوداني شرطة دبي ممثلاً بمجلس أصحاب الهمم ومركز شرطة الموانئ على هذه الرحلة التي أدخلت فيهم البهجة والسرور، وفي ختام الرحلة قدم المجلس هدايا تذكارية ورمزية تضمنت العصا البيضاء وساعات ناطقة خاصة بهذه الفئة.

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