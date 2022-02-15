أبوظبي تكشف عن القائمة الخضراء المُحَدَّثة

المصدر: البيان

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كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المُحدثة للمسافرين القادمين إلى الإمارة، دعماً لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع ،والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من 15 فبراير 2022.



القائمة الخضراء المحدثة تدخل حيز التنفيذ الساعة 12:01 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أذربيجان

أرمينيا

إسبانيا

أستراليا

إسرائيل

ألبانيا

البحرين

البرازيل

الجزائر

المغرب

البرتغال

البوسنة والهرسك

التشيك

الدنمارك

السعودية

السويد

الصين

العراق

الفلبين

الكويت

ألمانيا

المجر

النرويج

النمسا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

اليمن

اليونان

إندونيسيا

أوزباكستان

أوكرانيا

إيران

إيطاليا

بابوا غينيا الجديدة

بلجيكا

بلغاريا

بورما

بولندا

بيلاروسيا

تايلاند

تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

تركمانستان

تركيا

تونس

جزر المالديف

جمهورية أيرلندا

جورجيا

رومانيا

سلطنة عمان

سلوفاكيا

سلوفينيا

سنغافورة

سوريا

سويسرا

سيشيل

صربيا

طاجيكستان

فرنسا

فنلندا

قبرص

قرغيزستان

كازاخستان

كرواتيا

كمبوديا

كندا

كوريا الجنوبية

لاتفيا

لاوس

لوكسمبورغ

ماليزيا

هولندا

هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

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