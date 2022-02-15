70 % انخفاض إصابات كورونا في الإمارات خلال شهر

المصدر: أبوظبي - وام

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سجل معدل الإصابات بـ«كوفيد 19» في الإمارات انخفاضاً كبيراً خلال شهر بلغ 70%، حيث سجلت الدولة يوم الـ 15 من يناير الماضي 3116 حالة، فيما سجلت يوم الـ 15 من فبراير الجاري 930 حالة. واستمرت حالات التعافي بمعدلها المرتفع لتسجل 2,689 حالة تعاف جديدة من الوباء.

وتفصيلاً أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 370,617 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 870,358 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,288 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,689 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 806,286 حالة.

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