"الوطني الاتحادي" يناقش تقرير سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي

المصدر: وام

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واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم عن بعد، برئاسة سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة تقرير موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من د. حواء سعيد الضحاك مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، ومريم ماجد بن ثنيه، ومحمد عيسى الكشف، وعائشة محمد الملا.

وأدخلت اللجنة خلال الاجتماع تعديلات على تقريرها في شأن الموضوع الذي تناقشه ضمن محاور: التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.

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