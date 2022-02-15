أردوغان: تعاوننا مع الإمارات يعزز استقرار المنطقة

المصدر: (دبي-البيان)

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات لهما أهمية كبيرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها، مشيراً إلى أن اللقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في نوفمبر الماضي رسخ لحقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية.

وقال في تغريدات عبر حسابه في «تويتر» أمس: «بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في أنقرة في نوفمبر، واليوم نتوجه إلى أبوظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتسبته علاقاتنا».

وأضاف: «إن الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة لهما أهمية كبيرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها.. نحن لا نفرّق بين أمننا واستقرارنا وأمن واستقرار جميع الدول الشقيقة في منطقة الخليج».

وتابع: «تعد الإمارات العربية المتحدة أحد أهم شركائنا التجاريين، مع وصول حجم التجارة بيننا إلى 8 مليارات دولار، من بينها نحو 5.5 مليارات دولار لصادراتنا كما أن دولة الإمارات تقدم مساهمات كبيرة في بيئة الاستثمار الديناميكية في تركيا».

وقال: «أنا على ثقة أننا خلال هذه الزيارة، سنتخذ الخطوات التي من شأنها تشكيل الخمسين عاماً الجديدة من صداقتنا وأخوّتنا مع الإمارات التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها.. أدعو الله سبحانه وتعالى أن تعود لقاءاتنا بالفائدة والخير على الجميع».

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