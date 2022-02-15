محمد بن زايد: الإمارت تواصل توثيق التعاون مع تركيا

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، أمس، تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين فيما تشمل مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر «تويتر»: «أرحب بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بلده الثاني الإمارات.. سعدت بالحديث معه حول علاقاتنا الثنائية، وحرصنا المشترك على تطويرها وتوسيعها.. كما شهدنا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات الحيوية، بهدف مواصلة توثيق التعاون بين البلدين».

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي التالي:

1 - مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية التركية في مجالات الصحة والعلوم الطبية تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي.

2 - مذكرة تفاهم في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومن الجانب التركي مصطفى فارانك وزير الصناعة والتكنولوجيا.

3 - مذكرة تفاهم بشأن العمل المناخي تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي.

4 - مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية التركية تبادلها كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومن الجانب التركي محمد نوري أرسوي وزير الثقافة والسياحة.

5 - بيان مشترك بشأن النية في البدء باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تبادلها من جانب الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومن جانب تركيا محمد موش وزير التجارة.

6 - مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية تبادلها كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وبكير باكديميرلي وزير الزراعة والغابات التركي.

7 - مذكرة تفاهم في مجالات النقل البري والبحري بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية تبادلها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وعادل قرايسمايل أوغلو وزير النقل والبنية التحتية.

8 - مذكرة تفاهم في مجال الشباب بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية التركية تبادلها كل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومحمد نوري أرسوي وزير الثقافة والسياحة.

9 - مذكرة تفاهم بشأن إدارة الأزمات والكوارث تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومن الجانب التركي سليمان صويلو وزير الداخلية.

10 - مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية بين حكومتي البلدين تبادلها معالي فارس محمد المزروعي رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد ومولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي.

11 - بروتوكول تعاون في مجال الإعلام تبادله سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ومن الجانب التركي فرحان ألتان رئيس الاتصالات - مكتب الرئيس.

12 - خطاب نوايا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية تبادله طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس توازن الاقتصادي وإسماعيل ديمير رئيس الصناعات الدفاعية التركية.

13 - بروتوكول تعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات ومديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية تبادله عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة والدكتور أوغور أونال مدير أرشيف الدولة لرئاسة الجمهورية التركية.

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