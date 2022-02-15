الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة على النحو التالي:

الثلاثاء:

الطقس: رطب صباحا شمالاً - غائم جزئيا إلى صحو ومغبر أحياناً نهاراً على المناطق المكشوفة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحليةً خاصة شمالاً - صحو إلى غائم جزئيا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئيا يصبح غائماً أحياناً ليلاً - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وغائماً أحيانا غرباً - ارتفاع أخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت :

الطقس: مغبر قليلا وحار نهاراً - غائم جزئياً وغائما أحياناً غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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