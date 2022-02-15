صقر غباش يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع بريطانيا

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفداً برلمانياً بريطانياً برئاسة ديفيد جونز رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية أمس في مقر المجلس بأبوظبي، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي راشد النعيمي وكل: من سارة فلكناز وميرة السويدي ومروان المهيري والدكتورة حواء المنصوري، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الإماراتية البريطانية مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وهي علاقات تعتبر نموذجاً للعلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين بلدينا وشعبينا الصديقين، وتمثل ترجمة حقيقية لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تطور وتقدم وما تحظى به من اهتمام ودعم ومتابعة من قبل قيادتي البلدين، لما لهما من دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية للانطلاق بها نحو آفاق أوسع في مختلف القطاعات.

واستعرض معالي صقر غباش نتائج زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي للمملكة المتحدة مؤخراً، ومقابلة رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيس لجنة الدفاع وعدد من المسؤولين، بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية والشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وتطويرها إلى آفاق جديدة من العمل المشترك لا سيما البرلمانية منها، بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على أسس متينة من الاحترام المتبادل والعلاقات التي تربط الإمارات والمملكة المتحدة في شتى المجالات، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

موقف

فيما أشاد معالي صقر غباش بالموقف البريطاني الرسمي وموقف مجموعة الصداقة الإماراتية -البريطانية في البرلمان البريطاني والذي يدين هجمات الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً على أن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية الإجرامية، والتي تعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، والتعبير عن الرغبة بأن تعمل مجموعة الصداقة الإماراتية البريطانية في البرلمان البريطاني؛ ليتم تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. وأكد معاليه على أن الإمارات تمتلك كامل الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وهي تمارس هذا الحق لمنع الأعمال الإرهابية الحوثية، مع استمرارها في الوقت نفسه بدعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي في اليمن.

تطور

أعرب ديفيد جونز رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية والوفد المرافق له عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، مشيداً بنهج دولة الإمارات وبالتطور الذي تشهده مسيرة الحياة البرلمانية،.مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمكنت في الخمسين عاماً الماضية من تحقيق العديد من التقدم والتطور والإنجازات التنموية الكبيرة في مختلف المجالات.

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