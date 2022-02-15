«الاستيقاف الليلي» و«التفتيش الأمني» يحققان «صفر» بلاغات مقلقة في «نايف»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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حقق برنامج «الاستيقاف الليلي» و«التفتيش الأمني» في مركز شرطة نايف نجاحاً كبيراً في القضاء على جرائم النشل بمختلف أنواعه، وجرائم سرقة المحلات ليلاً في منطقة الاختصاص منذ 3 سنوات، حيث تم تسجيل صفر بلاغات مقلقة في هذا الجانب، كما ارتفعت نسبة الشعور بالأمن والأمان في المنطقة العام المنصرم والعام الذي سبقه، كما تضاءلت البلاغات المسجلة حول سرقة البضائع المهملة من على الأرصفة.

انخفاض

وكشف العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، عن انخفاض البلاغات المقلقة العام الماضي بنسبة 24.6% عن عام 2020، حيث سجل العام الماضي 7875 بلاغاً جنائياً، فيما سجل عام 2020 حوالي 10 آلاف و429 بلاغاً جنائياً، فيما انخفضت قضايا الشيكات بنسبة 29% مسجلة العام الماضي 5303، فيما سجل العام الذي سبقه 7464 بلاغ شيكات، لافتاً إلى أن الأمر يرجع إلى تطبيق واتخاذ العديد من الإجراءات، منها البرامج الأمنية المتخصصة واستخدام الطائرات بدون طيار، إضافة إلى الوجود الأمني بنسبة 100% على مدار الساعة.

حوادث السير

وأفاد العميد الدكتور طارق تهلك بأن حوادث السير في منطقة الاختصاص سجلت انخفاضاً في العام المنصرم بنسبة 60%، مسجلة 199 حادث سير، أغلبها بسيط، فيما سجل العام الذي سبقه 499 حادث سير، فيما سجل المركز صفر وفيات في حوادث السير بسبب وجود الدوريات المرورية بكثافة في كافة شوارع منطقة الاختصاص.

الدراجات

وأشار العميد تهلك إلى أنه فيما يتعلق بمستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر تم التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتخصيص مسارات خاصة بهم تجنباً لوقوع حوادث الدهس، كذلك أسهمت الحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة في منع وقوع حوادث الدهس، إضافة إلى سحب ومصادرة الدراجات المخالفة بهدف التنويه إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لمستخدميها، خاصة وأن المنطقة ذات طبيعة خاصة، منوهاً بأنه تم إطلاق حملة نهاية العام المنصرم لتوعية مستخدمي السكوتر والدراجات الهوائية بعدم مزاحمة السيارات والالتزام بارتداء الخوذة والجاكت حمايةً لهم، كذلك الالتزام بالمسارات المخصصة لهم تجنباً للمخالفة.

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