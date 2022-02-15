اللجنة العلمية للكونجرس العالمي للإعلام تستعرض أجندة الحدث

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت اللجنة العلمية للكونجرس العالمي للإعلام 2022، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اجتماعاً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، لمناقشة الجوانب العلمية المتعلقة بحلقات النقاش والندوات والأوراق العلمية المدرجة على أعمال الكونجرس، إضافة إلى بحث ما تم إنجازه ضمن المهام المنوطة باللجنة.

وتناول الاجتماع، الذي عقد برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونجرس العالمي للإعلام، وبحضور أعضاء اللجنة العلمية محاور الخطة العلمية للكونجرس، وأفضل الأساليب العلمية التي تسهم في تحقيق أهداف الكونجرس تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومكانة الإمارات بمجال صناعة الإعلام بصنوفه المختلفة والقائم على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا المتطورة والشراكات الفاعلة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة كافة.

خطط

وأقرت اللجنة العلمية للكونجرس العالمي للإعلام 2022، الذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 ما تم مناقشته من برامج وخطط علمية، خلال اجتماعها السابق، إضافة إلى مناقشة آلية إعداد سجل علمي رقمي للكونجرس ودراسة طلبات المشاركة والجلسات والفعاليات المصاحبة للحدث، ووضع برامج زمنية لها.

وأشادت اللجنة بالاهتمام الكبير من قبل المؤسسات والوكالات الإعلامية على مستوى العالم بالمشاركة في الحدث.

محاور

ويركز «الكونجرس العالمي للإعلام 2022» على عدد من المحاور والموضوعات والقضايا الرئيسية من بينها: التواصل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر، ودمج التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام.

ورش

وتستضيف أعمال الكونجرس سلسلة من الحوارات، وتشهد إطلاق ابتكارات جديدة وورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية، إلى جانب تخصيص عدد من المناطق لعقد اجتماعات ثنائية بين مختلف المشاركين على هامش الفعالية، التي ستضم مجموعة من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والتواصل الاجتماعي والمؤثرين العالميين.

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