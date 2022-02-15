منح «علامة دبي للوقف» لـ«ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك

المصدر: دبي - البيان

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منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي شركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك علامة دبي للوقف، وذلك تقديراً لتخصيص الشركة وقفاً مبتكراً يدعم مصارف التعليم لدى المؤسسة.

وتسلم سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، «علامة دبي للوقف» من علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي.

وتعد «ستراتوم» أول شركة مواطنة في قطاع إدارة المرافق والإشراف الإداري على جمعيات الملاك، وتتلخص طبيعة عمل الشركة في جمع البيانات والوثائق اللازمة بخصوص المنشآت سواء حكومية أو خاصة وإعداد الميزانية السنوية واعتمادها والمصادقة عليها من مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة أراضي وأملاك دبي ليتسنى تحديد مصاريف الخدمة والصيانة الواجب دفعها من الملاك، وغيرها من الأعمال الخاصة بإدارة المرفقات.

وقد صنفت «ستراتوم» ضمن قائمة أفضل الشركات في مجال إدارة المرافق والعقارات في منطقة الشرق الأوسط، كما تم تصنيفها في قائمة أفضل 50 شركة عاملة في مجال قطاع إدارة المرافق في إمارة دبي.

تطويع

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي يأتي الوقف الذي خصصته شركة «ستراتوم» ضمن قائمة الأوقاف المبتكرة الهادفة إلى خلق أوقاف عصرية جديدة وتطويعها في مجالات العمل الخيري، للمساهمة في تقديم الخدمات المجتمعية المختلفة، وستخصص إيرادات وقف «ستراتوم» لدعم مصارف التعليم.

وتابع المطوع، نأمل أن تحفز هذه المبادرة الإنسانية لشركة «ستراتوم» على مشاركة المزيد من أصحاب المشاريع والشركات الخاصة في النشاطات الإنسانية والأعمال الخيرية للمؤسسة.

دعم

من جانبها، أشادت زينب جمعة مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالوقف المبتكر الذي أطلقته شركة «ستراتوم» في سبيل دعم القطاع التعليمي، وأكدت أن هذا الوقف المبتكر سيسهم في تعليم عدد من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، ومساعدتهم على استكمال دراستهم وتحسين مستقبلهم وتمكينهم في المجتمع.

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