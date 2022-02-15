دور فاعل لـ«الوطني» في الاتحاد البرلماني العربي

المصدر: دبي - البيان

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شارك المجلس الوطني الاتحادي في جميع اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي منذ انضمامه لعضويته بعد قرابة تسعة أشهر من عقد مؤتمره التأسيسي الأول، وقدم المجلس على مدى «47» عاماً العديد من الاقتراحات التطويرية، والمرئيات التي تناولت توجهات الاتحاد وأهدافه واستراتيجياته، وشارك في اللجان التي شكلها الاتحاد لتعزيز العمل العربي المشترك، واستضاف المؤتمر الخامس، والمجلس التاسع عشر للاتحاد، وتولت الشعبة البرلمانية الإماراتية رئاسة الاتحاد ثلاث دورات في الأعوام 1978م و1989م، و2020.

وانضم المجلس الوطني الاتحادي إلى الاتحاد البرلماني العربي في المؤتمر الثالث الذي عقد في السودان بتاريخ 16 مارس 1975م وبموافقة وإجماع 10 برلمانات عربية، وكانت أول مشاركة له في أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الذي عقد في القاهرة في شهر يناير 1976م، وبذلك تكون دولة الإمارات من أوائل الدول العربية التي انضمت للاتحاد، إذ لم يسبقها خليجياً سوى الكويت والبحرين، وعربياً السودان ومصر وفلسطين وسوريا والأردن ولبنان وموريتانيا واليمن، ويدل ذلك على حرص المجلس الوطني الاتحادي منذ نشأته على تعزيز العمل الوحدوي العربي بما يخدم القضايا العربية.

وأدى المجلس الوطني الاتحادي منذ انضمامه للاتحاد دوراً كبيراً في الحفاظ على كينونة هذا الاتحاد على الرغم من الظروف التي مر بها هذا التجمع البرلماني العربي نتيجة تفاقم الأوضاع العربية، فقد توقف الاتحاد عن عقد مؤتمراته مدة عامين في نهاية السبعينيات، كما تأجل عقد مؤتمراته فترات طويلة نتيجة عدم وجود مقر ثابت للاتحاد.

وتسلم معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلفاً لنظيره رئيس الشعبة البرلمانية الأردنية، بتاريخ 20 أكتوبر 2020م، وترأس المجلس الدورة الافتراضية السابعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2021م، والمؤتمر الحادي والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي (الافتراضي) والذي عقد بتاريخ 12 مايو 2021م، والاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، الذي عقد بتاريخ 8 أبريل 2021 بدولة الإمارات العربية المتحدة. والاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد عن بعد وتم في الاجتماع الاتفاق على ممثلي المجموعة العربية في أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي.

وأسهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية على مدى أكثر من أربعة عقود في العديد من المشاريع والمرئيات، إذ قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية في عام 1978 اقتراحاً متكاملاً لتطوير هيكل الاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات دخلت في لجان مصغرة لعودة الأعضاء العرب لهذا البرلمان، ففي عام 1988 دخلت الإمارات ووفود كل من تونس والأردن في لجنة خاصة لتصفية الأجواء العربية، وعودة مصر للاتحاد البرلماني العربي بعد مقاطعة الدول العربية لها نتيجة توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

ومن ضمن الأهداف التي عمل المجلس على تحقيقها قبل انضمامه إلى الاتحاد تطوير الأسس والنظم التي يعمل بها الاتحاد البرلماني العربي، فكان أول تعديل قدمته الشعبة البرلمانية الإماراتية على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي في عام 1973 والذي قدمت فيه الشعبة العديد من الاقتراحات. وقدم المجلس العديد من الإسهامات لتطوير الاتحاد.

دعم

طرحت الشعبة البرلمانية الإماراتية موقف الدولة الراسخ حيال القضية الفلسطينية، في مشاركتها بتاريخ 3 مارس 2019م، في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لفلسطين»، مؤكدة ضرورة أن نضع شعار هذا المؤتمر بوصلة لعملنا، ومبدأ راسخاً يؤكد الدعم العربي المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.

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