«الوطني» يشارك في المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي

المصدر: ( دبي- البيان)

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يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 16 ـــــ18 فبراير الجاري، تحت عنوان «التضامن العربي» وبمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وحضور منظمات عربية وإقليمية ودولية بصفة مراقب في الاتحاد.

ويضم وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر في عضويته حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وأعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني العربي كل من: ناصر محمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد عبدالله الشحي، كما يضم الوفد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وحسب جدول أعمال المؤتمر سيتم إلقاء كلمات خلال جلسة الافتتاح، لمعالي صقر غباش، وفوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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